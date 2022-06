NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Henkel von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 62 auf 56 Euro gesenkt. Die erwartete Stärke der Ergebnisse des zweiten Quartals dürfte sich so nicht fortsetzen, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur Konsumgüterbranche. Nachfragerisiken würden unterschätzt. In Verbindung mit Margendruck dürften sie die Defensivqualitäten der Branche auf die Bewährungsprobe stellen, so Ergun. Sie rät zu selektivem Vorgehen und nennt Reckitt und Pernod als Favoriten. Bei Henkel, Unilever und Nestle sieht sie die größten Rückschlagsrisiken für die Markterwartungen./ag/ajx



