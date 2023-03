NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Henkel nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe ein umsatzseitig durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Analyst James Edwardes Jones am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er begrüße aber die gestiegenen Marketingausgaben, da Henkel so in seine Trendwende-Strategie investiere. Die Ziele für 2023 entsprächen weitgehend den Erwartungen./gl/ck;