ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen von HB Fuller auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Resultate des US-Klebstoffkonkurrenten seien deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstumsumfeld habe sich also im zweiten Quartal weiter verschlechtert, was negativ sei auch für Henkel. Allerdings habe HB Fuller die Bruttomarge gesteigert auf das höchste Niveau seit 2016./tih/ajx;