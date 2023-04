NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach dem Verkauf des Russland-Geschäfts auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe seine Jahresziele nicht geändert, die Russland für ein Quartal einschlossen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass die Düsseldorfer in der Lage sein werden, den Verkaufserlöse aus dem Land zu nehmen, warte aber auf Finanzdetails der Transaktion sowie auf Informationen zu den potenziellen Verwendungszwecken./edh/nas;