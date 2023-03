NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzung für das diesjährige bereinigte Ergebnis (EPS) des Konsumgüterherstellers. Damit trug sie dem Rückzug aus Russland bis zum Ende des laufenden Quartals Rechnung./gl/bek;