ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die gesenkte Prognose habe ein respektables Quartal beim Konsumgüterkonzern überschattet, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte dampfte seine Gewinnerwartungen (EPS) ebenfalls ein, sie sinken für 2022 um 17 Prozent. Niedrigere Margenannahmen aufgrund steigender Kosten und der Ausstieg aus Russland und Weißrussland seien der Grund./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 06:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.