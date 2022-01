NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung des Klebstoff- und Konsumgüterkonzerns sei wohl geprägt von Preistendenzen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie sorgt sich derweil weiter um die Margenentwicklung in den Jahren 2022 und 2023. Solange es keine bedeutenden Verbesserungen im Consumer-Geschäft oder bei der Portfolio-Struktur gibt, vermisst die Expertin vorerst positive Kurstreiber./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 00:15 / GMT



