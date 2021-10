NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Aussagen von Procter & Gamble (P&G) im Zuge des Quartalsberichts bedeuteten auch für einige europäische Konsumgüterkonzerne nichts Gutes, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Positiv auch für Henkel sei indes das Wachstum im nordamerikanischen Waschmittelgeschäft von P&G zu werten. Allerdings sorgt sich die Expertin um Marktanteilsverluste beim deutschen Konzern./tav/jha/



