ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel nach vorläufigen Kennziffern für das erste Quartal von 88 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Klebstoffgeschäft des Konsumgüterherstellers habe für einen starken Jahresstart gesorgt, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Gewinndynamik bleibe stark. Von der zweiten Jahreshälfte an lasse sich die Gewinnentwicklung aber nicht mehr ganz so gut vorhersagen. Der Experte erhöhte seine Prognose für das diesjährige bereinigte Ergebnis je Aktie./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / 00:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 00:08 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.