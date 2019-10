NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti bezeichnete in einer am Freitag vorliegenden Studie die angekündigte interne Lösung für den Wechsel an der Unternehmensspitze als enttäuschend. Bei dem Konsumgüterkonzern soll der bisherige Finanzvorstand Carsten Knobel Ende Dezember Nachfolger von Vorstandschef Hans Van Bylen werden. In dieser Branche hätten es Finanzchefs in der Vergangenheit nur selten geschafft, als Unternehmenschef erfolgreich zu sein./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 19:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.