NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 91 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem schwachen zweiten Quartal des Konsumgüterkonzerns senke sie ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2019 und 2020 um bis zu fünf Prozent, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Perspektive für eine positive Wendung sowohl im Klebstoff- als auch im Konsumentengeschäft bleibe gering./tih/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 03:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 03:14 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.