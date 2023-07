NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das Volumenwachstum des Konsumgütersektors in Westeuropa sehe im Juni besser aus als im Mai, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/tih;