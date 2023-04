NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Am US-Lebensmittelmarkt sei das Wachstum im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal deutlich gesunken, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Trends seien schlecht vor allem für Nestle . Bei Henkel und Unilever glaubt er, dass die Geschäfte sich im März verlangsamt haben./tih;