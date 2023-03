NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das vierte Quartal des Konsumgüterherstellers sei schwierig gewesen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte gerade für das Kosumentensegment, während allein Klebstoffe besser abgeschnitten hätten./mf/bek;