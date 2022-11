NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Vorgaben des Konsumgüterherstellers für das Schlussquartal schienen konservativ und mithin erreichbar zu sein, schrieb Analyst Martin Deboo in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Während im dritten Quartal die Produktpreise vorteilhaft gewesen seien, hätten die abgesetzten Volumina die Erwartungen nicht erfüllt./bek/gl;