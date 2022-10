FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 68 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes bezeichnete die Anpassung des Kursziels in einer am Freitag vorliegenden Studie als sektorkonform, unter anderem wegen höherer Kapitalkosten und einem gesenkten Bewertungsaufschlag. Mit ebenfalls vorgenommenen Änderungen an seinen Schätzungen liege er über der diesjährigen Zielspanne des Unternehmens./tih/nas;