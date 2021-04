HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Henkel nach Angaben zum Umsatz im ersten Quartal von 85 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das avisierte Umsatzplus von sieben Prozent für das Auftaktquartal sei sehr gut, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der Erholung der Nachfrage aus der Industrie sei das Klebstoffgeschäft der Wachstumstreiber gewesen. Hier habe aber auch das größte Erholungspotenzial bestanden./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / 10:52 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.