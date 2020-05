LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Henkel nach dem Verkauf einer Anteilsmehrheit am Haarpflege-Geschäft Wella durch den Konkurrenten Coty an KKR von 79 auf 86 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Henkel sei oft genannt worden als möglicher Bieter für Wella, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun sei das Geschäft ultimativ von einem anderen gekauft worden, auch wenn unklar sei, wie stabil eine Partnerschaft zwischen Coty und KKR längerfristig sein werde. Das Kursziel von Henkel hob er vor allem wegen der kürzlich wieder gestiegenen Bewertung des Konsumgütersektors an./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 23:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.