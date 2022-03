NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 80 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Martin Deboo begründete Anpassungen an seinen Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie mit vorsichtigeren Annahmen, was die Rohstoffpreise betreffe. Dies überlagere die Zuversicht, was die Preisgebung des Klebstoff- und Konsumgüterkonzerns betrifft. Angesichts der niedrigen Bewertung bleibe die Aktie aber vielversprechend./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 17:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 17:50 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.