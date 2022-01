NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel mit Blick auf strategische Ankündigungen und einen Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die Zusammenführung des Konsumentengeschäfts mache einen positiven Eindruck auf sie, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer ersten Einschätzung am Freitag. Das Vorgehen belege eine neue Fokussierung des Unternehmens auf die eigene Struktur. Der Aktienrückkauf sei willkommen, die Zurückhaltung bei den im laufenden Jahr erwarteten Ergebnissen dagegen nicht./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 03:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 03:23 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.