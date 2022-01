NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Es gebe beruhigende Botschaften zum Schussquartal 2021 und dem neuen Geschäftsjahr, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht in einer steigenden Automobilnachfrage ab dem zweiten Quartal einen Kurstreiber für eine Neubewertung, sofern sich der Markt dann mehr auf die Attraktivität des Klebstoffgeschäfts einlasse./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 02:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 02:05 / ET



