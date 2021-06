NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 105 auf 103 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Konsumgüterkonzerns spiegele bereits den im zweiten Halbjahr erwarteten Margendruck wider, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Henkel sei aber historisch dazu in der Lage gewesen, höhere Kosten mit etwas Verzögerung an die Kunden weiterzugeben. Wegen starker Konkurrenz in den Kerngeschäften mit Haushaltswaren und Kosmetik kürzte er aber ein Stück weit seine Gewinnschätzungen je Aktie./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / 22:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.