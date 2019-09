LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Henkel von 104 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jeremy Fialko berücksichtigt in seinem Bewertungsmodell nun die Summe aller Teile des Konsumgüterkonzerns und höhere Gewinne bei niedrigerem Eurokurs. Erinnerungen an frühere Abschwünge mit deutlichem Ergebnisrückgang im Klebstoffgeschäft würden zu hoch gehängt, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Bereich sei inzwischen robuster./ag/ajx



