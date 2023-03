NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Kochboxenlieferant sei mit der Kundenzahl im vergangenen Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben und habe einen vorsichtigen Ausblick auf 2023 gegeben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele klängen aber beruhigend. Diebel wartet weiter gespannt auf den Kapitalmarkttag am 23. März./gl/ck;