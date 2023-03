NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hellofresh nach einem Kapitalmarkttag auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die bestätigten mittelfristigen Ziele des Kochboxenlieferers sollten diejenigen Anleger beruhigen, die eine Senkung befürchtet hätten, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management einen guten Einblick in die Profitabilität der einzelnen Bereiche sowie in die operativen Geschäfte gegeben. Er bleibe aber vor allem mit Blick auf die Umsatzentwicklung vorsichtig und liege mit seinen Schätzungen unter den mittelfristigen Unternehmenszielen./gl/tih;