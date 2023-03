NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh nach Zahlen von 18 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Kochboxenlieferant habe im vergangenen Jahr die Konsenserwartungen erfüllt, doch der Ausblick auf 2023 sei enttäuschend und die Schätzungen für 2024 seien zu hoch, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/bek;