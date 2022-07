NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 31 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Kochboxen mit vorbereiteten Zutaten und Rezept kämen zwar vielen neuen Verbrauchertrends entgegen, seien aber keine Konkurrenz für Nahrungsmittel-Einzelhändler und dürften in einer Rezession deutlich weniger gefragt sein, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie: Zum neuen Kursziel verwies er auf gesunkene Bewertungskennziffern sowie gestiegene Kapitalkosten des Kochboxen-Anbieters. Im Branchenvergleich sei die Aktie zudem teuer./gl/edh



