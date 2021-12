NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Befragung von US-Verbrauchern auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Zwar gewinne der Dienst des Kochboxenversenders bei den Amerikanern rasend schnell an Popularität, doch sei die Reaktion der Kunden schlecht, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf die Ergebnisse einer Umfrage unter 1000 Nutzern. Rund die Hälfte der Nutzer sei negativ eingestellt und nur gut jeder fünfte würde den Kochboxenversender weiterempfehlen. Die Kundenbindung sei bei Hellofresh im Vergleich zum Wettbewerb am schlechtesten./tav/tih



