LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hellofresh von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 35 Euro angehoben. Die meisten Belastungsfaktoren seien überwunden, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Berechenbarkeit bleibe zwar ein Problem, die Expertin stellt aber eine Trendwende in der Gewinnentwicklung in den Raum, und hält die Papiere wieder für interessant./ag/bek;