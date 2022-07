LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 90 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kochboxenversender sei gut positioniert, um die Erwartungen an das zweite Quartal zu erfüllen, schrieb Analystin Emily Johnson in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies sei eine Seltenheit in dem Bereich und eine gute Gelegenheit für Anleger. Allerdings sieht die Expertin für den Rest des Jahres noch Fragezeichen. Das Kursziel sinkt infolge ihrer überarbeiteten Prognosen: So rechnet Johnson unter anderem mit weniger aktiven Kunden./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.