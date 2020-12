LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 62 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag des Online-Lieferdienstes sei positiv gewesen, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Papier sei trotz des jüngsten Höhenflugs mit Blick auf die erwarteten Gewinne nicht teuer und habe daher noch Luft nach oben. Die Analystin rechnet in den kommenden Jahren mit einem anhaltendem Wachstum. So soll der Umsatz bis 2023 auf 5,6 Milliarden Euro steigen und der Gewinn auf 417 Millionen Euro./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 18:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.