ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hellofresh anlässlich des zehnjährigen Bestehens und des am 8. Dezember anstehenden Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Sie rechne mit positiven Aussagen zum vierten Quartal sowie mit mindestens zehn- bis 20-Prozent-Zielen für 2022, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 22:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.