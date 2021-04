HelloFresh Outperform

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Hellofresh nach aktuellen Marktforschungsdaten zum Online-Lebensmittelmarkt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der australische Markt sei saisonal und ohne Lockdowns zu Jahresbeginn ein guter Indikator für die Entwicklung des Geschäfts in einer Zeit nach Corona, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Besuche der HelloFresh-Website hätten sich dort in dieser Zeit beschleunigt mit Indizien für einen Höhepunkt im Februar./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 22:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 03:04 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.