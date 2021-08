NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 89 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognose für das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis, nachdem der Kochboxenversender wegen höherer Investitionen in das weitere Wachstum die Prognose für die Profitabilität in diesem Jahr nach unten korrigiert hatte. Die angekündigte Ausweitung der Kapazitäten unterstreiche, wie optimistisch das Management sei./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 08:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 08:26 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.