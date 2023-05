FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. In Nordamerika sei der Kochboxenversender mit der Marke Factor für qualitativ hochwertige Fertiggerichte bereits relativ erfolgreich, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wie Europas Verbraucher ab Ende 2023 auf dieses Angebot reagierten, bleibe indes abzuwarten./bek/gl;