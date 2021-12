FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 84 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Kochboxenversender investiere überraschend viel in sein zukünftiges Wachstum, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte deshalb und in Erwartung härteren Wettbewerbs seine Schätzungen. Er rechnet aber auch mit einer steigenden Akzeptanz von Online-Angeboten im Lebensmittelbereich und einem steigenden Hellofresh-Marktanteil./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 15:08 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 15:17 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.