NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hellofresh nach vorläufigen Quartalszahlen des Kochboxenversenders auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Die Anleger dürften die überraschend starke operative Ergebnisentwicklung (Aebitda) begrüßen, sich aber auch fragen, warum dies nur einen minimalen Einfluss auf die Profitabilität im Geschäftsjahr habe, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tih;