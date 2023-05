NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe eine hohe Bruttomarge, schrieb Analyst Sebastian Patulea am Dienstag in Reaktion auf weitere Preiserhöhungen. Diese wirkten sich daher sehr positiv auf das operative Ergebnis aus. Hellofresh bleibe dabei aber zurückhaltender als die direkte Konkurrenz und die Supermärkte./ag/ajx;