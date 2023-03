FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. In einem schwierigen Marktumfeld habe sich der Essenslieferant gut geschlagen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch von Vorsicht geprägt./bek/mis;