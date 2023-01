NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Gespräche mit Investoren hätten sich mit Blick auf den Kochboxen-Anbieter vor allem um neue Kunden gedreht, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seines Erachtens wird dagegen der Wert der aktiven Bestandskunden unterschätzt./ck/gl;