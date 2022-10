NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh nach Zahlen zum dritten Quartal von 66 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Zwar habe der Versender von Kochboxen die Jahresziele bestätigt, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Investoren bereiteten aber offenkundig hohe Ausgaben für das Marketing Sorgen. Patulea senkte die Schätzungen für das bereinigte operativen Ergebnis (Ebitda) 2023 und 2024 um acht bis zehn Prozent und begründete dies mit inflationärem Druck./bek/he;