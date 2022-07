NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 81 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Mitte August anstehenden Quartalszahlen seien die wichtigsten in diesem Jahr, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn sie könnten den Ausschlag geben, ob der Kochboxen-Anbieter die Ziele für 2022 erreiche. Aus Patuleas Sicht sind die Konsens-Quartalsschätzungen zwar optimistisch. Er rechnet aber mit einer Anhebung des unteren Endes der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für das Jahr. Wegen des zunehmenden Inflationsdrucks senkte der Experte allerdings seine Umsatz- und Ebitda-Schätzungen für 2022 bis 2024./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 16:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.