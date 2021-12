NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Das von dem Kochboxen-Anbieter 2022 angestrebte Umsatzwachstum auf Basis konstanter Wechselkurse sehe überraschend stark aus, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege allerdings unter der Konsensschätzung./gl/zb



