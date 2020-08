HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh nach Quartalszahlen und erhöhten Jahreszielen von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Zahlenwerk und der verbesserte Ausblick hätten unterstrichen, dass der Kochboxenlieferant nicht nur vom Corona-Lockdown profitiert habe, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz und Ergebnisprognosen für die Jahre 2020 bis 2022 und hält die Aktie für extrem attraktiv bewertet./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.