FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hella nach einem Pressebericht über einen von der Eignerfamilie Hueck erwogenen Verkauf ihres 60-prozentigen Anteils am Autozulieferer auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 62 Euro belassen. Die anhaltenden Spekulationen über eine Veränderung der Aktionärsstruktur dürften den Aktienkurs beeinflussen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 17:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 17:19 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.