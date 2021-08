HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Hella von 50,00 auf 60,92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das neue Kursziel des Analysten Frank Schwope liegt auf dem Niveau der in Aussicht gestellten Offerte von Faurecia an die Anleger inklusive der Dividende. Das schrieb der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuvor hatte sich Faurecia bereits mit den Eigentümerfamilien von Hella auf den Kauf von deren 60-Prozent-Anteil zu genau diesem Preis geeinigt./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / 12:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2021 / 12:02 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.