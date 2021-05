NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hella nach einem Bericht über mögliche Aktienverkäufe der Eigentümerfamilie auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Bei einer Übernahme des Spezialisten für Lichttechnik durch die chinesische Hasco könnte sich die Bundesregierung einschalten, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein solcher Deal dürfte folglich schwierig werden./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 08:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2021 / 08:33 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.