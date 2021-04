NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hella nach einem Pressebericht über einen von der Eignerfamilie Hueck erwogenen Verkauf ihres 60-prozentigen Anteils am Autozulieferer auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Aufgrund des Pooling-Vertrags der Familienmitglieder müsste ein potenzieller Verkauf des gesamten Anteils des Pools erfolgen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach deutschem Übernahmerecht würde ein solcher Anteilsverkauf die Verpflichtung zu einem Angebot für alle verbleibenden Aktien des Unternehmens auslösen./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 14:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



