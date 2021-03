NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hella vor den Zahlen des Autozulieferers zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst George Galliers kalkulierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nun geringere Produktionsschätzungen ein und kappte seine Umsatzerwartung für die zweite Geschäftsjahreshälfte. Dabei verwies er darauf, dass Goldman wegen des fortwährenden Gegenwinds für die Lieferketten in der vergangenen Woche die weltweiten Produktionsschätzungen gesenkt hatte. Die Ertragskraft von Hella dürfte jedoch auch wegen fortgesetzter Effizienzmaßnahmen stark bleiben./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 20:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.