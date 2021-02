NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hella vor einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte bei dieser Gelegenheit sein Jahresziel für das Umsatzwachstum bestätigen und das Ziel für die bereinigte operative Marge (Ebit) leicht nach oben revidieren, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 03:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 03:55 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.